Стало известно состояние пострадавшего при атаке на Wildberries

Происшествия

Стало известно состояние пострадавшего при атаке на Wildberries
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Пензенец, который пострадал при атаке вражеских беспилотников на склад Wildberries, выписан из больницы домой. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 31-го числа.

«Его состояние не вызывает у врачей опасений», - написал глава региона в соцсетях.

Всего в результате массированной атаки БПЛА на пензенский склад Wildberries ранним утром 30 июля пострадали 4 человека. Троих в тот же день отпустили из медицинских учреждений, один оставался в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее губернатор уточнял, что склада Wildberries достигли 15 БПЛА.

СКР возбудил уголовное дело по факту атаки на объект гражданской инфраструктуры.

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