В Пензенской области начал действовать план «Ковер»

В ночь на воскресенье, 2 августа, в Пензенской области после объявления ракетной опасности ввели план «Ковер».

Губернатор Олег Мельниченко в 0:14 сообщил, что начали действовать ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Перед этим в регионе объявили сначала беспилотную опасность (в 23:57 1 августа), затем ракетную (в 0:06).

Ранним утром в 30 июля украинские боевики осуществили массированную атаку на Пензенскую область. Хронология развития событий была следующей. В 2:26 губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». В 2:45 начал действовать план «Ковер». В 3:33 объявили режим «Ракетная опасность». В 4:28 губернатор проинформировал население о том, что вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries. По его словам, логистического центра достигли 15 БПЛА.

UPD: в 0:49 2 августа был объявлен отбой ракетной опасности.