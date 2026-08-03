В Кузнецком районе Skoda врезалась в дерево, погиб молодой водитель

Ранним утром в воскресенье, 2 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 3:30 на 23-м километре дороги Кузнецк - Неверкино 26-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением.

Машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и опрокинулась.

От полученных травм молодой мужчина скончался на месте аварии.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.