2 августа в Пензенской области снова объявили ракетную опасность

В воскресенье, 2 августа, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 0:06.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

Ранним утром в четверг, 30 июля, украинские боевики осуществили массированную атаку на Пензенскую область. Хронология развития событий была следующей. В 2:26 губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». В 2:45 начал действовать план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 3:33 объявили режим «Ракетная опасность». В 4:28 губернатор проинформировал население о том, что вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries. По его словам, логистического центра, где работают в основном женщины и молодые люди, достигли 15 БПЛА, еще несколько дронов сбили на подлете к Пензе.

UPD: отбой ракетной опасности 2 августа был объявлен в 0:49.