При пожаре на проспекте Победы в Пензе пострадала женщина

Происшествия

При пожаре на проспекте Победы в Пензе пострадала женщина
Печать
Max

В Пензе в многоэтажном доме на проспекте Победы в пятницу, 31 июля, случился пожар, при котором пострадал человек.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:54. Загорелась кухня общей площадью 9 кв. м в двухкомнатной квартире на 8-м этаже (70 кв. м).

Для ликвидации пламени привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Огонь повредил потолок по всей площади кухни. Пострадала женщина 1988 года рождения, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Похожий пожар случился на улице Ладожской в Пензе вечером 30 июля. Загорелась кухня в квартире в многоэтажке. Огонь уничтожил ее.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!