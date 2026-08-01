При пожаре на проспекте Победы в Пензе пострадала женщина

В Пензе в многоэтажном доме на проспекте Победы в пятницу, 31 июля, случился пожар, при котором пострадал человек.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:54. Загорелась кухня общей площадью 9 кв. м в двухкомнатной квартире на 8-м этаже (70 кв. м).

Для ликвидации пламени привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Огонь повредил потолок по всей площади кухни. Пострадала женщина 1988 года рождения, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Похожий пожар случился на улице Ладожской в Пензе вечером 30 июля. Загорелась кухня в квартире в многоэтажке. Огонь уничтожил ее.