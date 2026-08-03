На Сурском водохранилище байдарку с детьми отнесло далеко от берега

Происшествия

На Сурском водохранилище байдарку с детьми отнесло далеко от берега
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В воскресенье, 2 августа, семье, сплавлявшейся на байдарке по Сурскому (Пензенскому) водохранилищу, потребовалась помощь спасателей.

В районе села Алферьевка байдарку с четырьмя людьми, двое из которых дети, отнесло на большое расстояние от берега. Причалить самостоятельно они не могли.

Очевидец сообщил о происходящем в пожарно-спасательный центр, и на место прибыли специалисты.

Оценив ситуацию, они поняли, что сильный ветер и большая волна создают угрозу опрокидывания плавсредства.

«Спасатели на катере подошли к байдарке, пересадили к себе людей и доставили их на берег, байдарку отбуксировали на сушу», - сообщили в ППСЦ.

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