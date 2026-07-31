Атака на пензенский склад Wildberries: открытое горение ликвидировали

Открытое горение пензенского склада маркетплейса Wildberries ликвидировано. Об этом в 15:04 пятницы, 31 июля, на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Для тушения пламени привлекли более 100 спасателей и 50 единиц техники. Также задействовали 2 пожарных поезда и авиацию МЧС со специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара.

«К настоящему моменту вертолет, привлечение которого позволило значительно ускорить локализацию огня, завершил свою работу», - написал глава региона.

На объекте пока работают несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разбором конструкций.

Возгорание на пензенском складе маркетплейса возникло после атаки БПЛА ранним утром 30-го числа. Цели достигли 15 беспилотников. 226 сотрудников объекта эвакуировали, 4 человека пострадали.

Огонь удалось локализовать к 14:49 30 июля.