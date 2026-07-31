В Кузнецке женщина устроила дебош в гостинице

В Кузнецке вечером в четверг, 30 июля, задержали 40-летнюю женщину, которая устроила дебош в гостиничном комплексе.

Она арендовала номер вместе с мужчиной и осталась, когда спутник покинул отель. Оплаченный срок пребывания истек, а клиентка отказалась покидать помещение или продлевать аренду.

Женщина была пьяна, громко и нецензурно ругалась, провоцировала персонал на конфликт и вела себя агрессивно. Администратор комплекса вызвал сотрудников Росгвардии.

Присутствие правоохранителей не вразумило гражданку. Она продолжила вести себя вызывающе и не реагировала на требования прекратить.

«В результате женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.