В ДТП в Мокшанском районе погиб 29-летний мужчина

01.09.2025 | 10:55

Вечером в воскресенье, 31 августа, в Мокшанском районе случилось смертельное ДТП. Его участниками стали Kia Optima и Hyundai Sonata.

По предварительным данным, автомобили столкнулись в 22:25 на 565-м километре трассы М-5, неподалеку от поворота на Широкоис.

За рулем Kia Optima был 30-летний мужчина, Hyundai Sonata - 45-летний.

29-летний пассажир Kia от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель Kia и 45-летний пассажир Hyundai были госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.

30 августа на 324-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, в Иссинском районе Пензенской области, столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и КамАЗ. Погибли два человека.