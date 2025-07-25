Происшествия

На трассе в Иссинском районе вспыхнула иномарка

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В пятницу, 25 июля, на трассе Р-158 Нижний Новгород – Пенза – Саратов в Иссинском районе загорелся автомобиль.

Кадры с машиной, охваченной огнем, появились в Сети. Очевидцы рассказали, что ЧП случилось недалеко от поселка Исса. Загорелся автомобиль Mitsubishi. Никто не пострадал.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 11:24. С пламенем боролись 4 человека, прибывшие на спецмашине, рассказали в пресс-службе ведомства.

В ночь на 14 июля на 622-м километре трассы М-5, в районе садовых дачных товариществ «Ромашка» и «Пограничное», во время движения в сторону Мокшанского района загорелся микроавтобус. В ЧП никто из людей не пострадал.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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