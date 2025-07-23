При пожаре в Шемышейском районе спасли мужчину

23.07.2025 | 10:25

В селе Мачкасы Шемышейского района случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:10 вторника, 22 июля.

Загорелся дом общей площадью 84 кв. метра. На ликвидацию пламени привлекли 4 человек и 2 единицы техники.

«Спасен мужчина 66 лет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

15 июля в Верхнем Ломове на улице Пушкари загорелся деревянный дом площадью 72 кв. м. При пожаре погибли мать и дочь 76 и 56 лет.