При пожаре в Шемышейском районе спасли мужчину

В селе Мачкасы Шемышейского района случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:10 вторника, 22 июля.
Загорелся дом общей площадью 84 кв. метра. На ликвидацию пламени привлекли 4 человек и 2 единицы техники.
«Спасен мужчина 66 лет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.
Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
15 июля в Верхнем Ломове на улице Пушкари загорелся деревянный дом площадью 72 кв. м. При пожаре погибли мать и дочь 76 и 56 лет.
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