Над соседней с Пензенской областью вновь сбили БПЛА

28.05.2025 | 09:00

В ночь на среду, 28 мая, над Рязанской областью, соседствующей с Пензенским регионом, вновь сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Также беспилотники были перехвачены в Московском регионе, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.

В общей сложности с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 23 мая над Рязанской областью было уничтожено 6 украинских БПЛА самолетного типа.

6 мая над Пензенской областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов. 7 мая беспилотные летательные аппараты атаковали Саранск.