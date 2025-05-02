Крупный пожар в Чаадаевке уничтожил дом, сараи и баню

02.05.2025 | 14:45

В ночном пожаре в селе Чаадаевка Городищенского района сгорели деревянный дом, 2 сарая и баня. ЧП случилось в четверг, 1 мая, на улице Советской.

Сообщение поступило в пожарно-спасательную часть № 52 ГУ «ППСЦ» в 23:19. Пламя охватило строения на площади 100 кв. м.

Огонь тушили 7 человек личного состава, на месте работало 2 единицы техники.

Возгорание удалось ликвидировать, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее в Кузнецке пожарным пришлось тушить хозпостройку на улице Строителей. Пламя полностью уничтожило строение площадью 9 кв. м.