В Кузнецке 11 человек тушили загоревшийся малярный цех

04.04.2025 | 18:37

Днем в пятницу, 4 апреля, на улице Республики в Кузнецке загорелся малярный цех.

Сигнал в МЧС поступил в 12:22. На место прибыли 11 пожарных, работали 2 звена газодымозащитной службы.

Огонь повредил помещение на площади 6 кв. м.

Пострадавших и погибших нет. По факту пожара проводится проверка, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

Ранее в Пензе пламя охватило склад в районе дома № 98 на улице Аустрина. Площадь возгорания составляла 900 кв. м.