Пожар на улице Аустрина: пламя охватило 900 квадратных метров

03.04.2025 | 13:29

В четверг, 3 апреля, на улице Аустрина в Пензе случился серьезный пожар. Огонь охватил склад в районе дома № 98. По данным на 13:17, площадь возгорания составляла 900 кв. м.

Столб дыма был виден из разных районов города. Водители рассказали в Сети, что улицу Аустрина перекрыли на перекрестке у АЗС «Лукойл».

По состоянию на 13:21, пожар тушили 58 спасателей. К ликвидации огня привлекли 17 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Утром 3 апреля пожар случился в Засечном. На улице Центральной загорелись строительные бытовки.

Фото 2 - «ЧП Пенза».