Стало известно, кто пострадал в ДТП в Мокшанском районе

06.03.2025 | 15:55

В Госавтоинспекции рассказали, кто пострадал в аварии, случившейся в Мокшанском районе в среду, 5 марта.

Предварительно установлено, что в 7:45 на 373-м километре трассы Саратов - Нижний Новгород, между селом Сумароково и деревней Черниговкой, столкнулись КамАЗ и Hyundai Solaris. Автомобилями управляли мужчины-сверстники 1985 года рождения.

В ГАИ пояснили: водитель легковой машины сначала врезался в дорожное ограждение, а затем - в грузовик. Он получил травмы и был госпитализирован.

«Пассажиры Hyundai Solaris, мужчины 1968 и 1989 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - добавили в областной Госавтоинспекции.

По данному факту сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.