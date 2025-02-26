Ущерб от разлива нефти в Кузнецком районе оценили в 10 млн

26.02.2025 | 15:00

Более 10 млн рублей должно возместить транспортное предприятие за ущерб, причиненный окружающей среде. К такому выводу пришло Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

ЧП случилось 1 октября 2024 года в Кузнецком районе. Около 12:00 на участке дороги в селе Радищево опрокинулся на бок нефтевоз марки Volvo. Содержимое цистерны оказалось на земле и попало в реку Тютнярь.

Чтобы поднять нефтевоз, использовали спецтехнику. Из-за разлива был введен режим чрезвычайной ситуации.

Место ДТП обследовали специалисты Росприроднадзора. Они установили, что общая площадь распространения нефти и нефтепродуктов составила 453 кв. м. Ущерб от загрязнения почвы на земельном участке составил 10 289 328,75 руб.

По информации УМВД России по Пензенской области, владелец нефтевоза - ООО «Евротранс». На него и возложили ответственность за несоблюдение требований по охране почв от негативного воздействия. Предприятие должно добровольно возместить ущерб. На это ему отводится 30 дней.

«В противном случае ведомством будет предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в Арбитражный суд», - сообщили в Росприроднадзоре в среду, 26 февраля.