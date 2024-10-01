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Происшествия

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

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Днем во вторник, 1 октября, в селе Радищево Кузнецкого района случилось ЧП, связанное с разливом нефти.

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

По сообщениям очевидцев, около 12:00 на участке дороги опрокинулся на бок нефтевоз марки Volvo. Содержимое оказалось на проезжей части.

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

На выложенных в Сеть кадрах видно, что повреждены коммуникации, проложенные над дорогой. Вероятно, трубу задел водитель грузовика, не справившийся с управлением.

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, ДПС, пригнали спецтехнику для того, чтобы поднять нефтевоз.

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

В обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Нанесен ли вред окружающей среде, неизвестно.

В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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