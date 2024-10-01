В Кузнецком районе опрокинулся нефтевоз, проезжую часть залило

01.10.2024 | 20:42

Днем во вторник, 1 октября, в селе Радищево Кузнецкого района случилось ЧП, связанное с разливом нефти.

По сообщениям очевидцев, около 12:00 на участке дороги опрокинулся на бок нефтевоз марки Volvo. Содержимое оказалось на проезжей части.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что повреждены коммуникации, проложенные над дорогой. Вероятно, трубу задел водитель грузовика, не справившийся с управлением.

На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, ДПС, пригнали спецтехнику для того, чтобы поднять нефтевоз.

В обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Нанесен ли вред окружающей среде, неизвестно.