С места ДТП в центре Пензы пассажирку автобуса увезли в больницу

01.02.2025 | 12:47

В субботу, 1 февраля, в центре Пензы случилось ДТП с участием общественного транспорта. На перекрестке улиц Кирова/Чехова и Бакунина кроссовер Kia Soul въехал в автобус большой вместимости.

Кадры аварии появились в Сети. На них видно, что к месту аварии прибыли 2 бригады медиков.

«Девушка-водитель на Kia у ЦУМа врезалась в автобус. Автобус резко затормозил, и из-за этого в салоне упала пожилая женщина - разбила себе голову, все было в крови. Кровь лилась из головы. Тут же приехала реанимация, женщину госпитализируют в 6-ю городскую больницу», - сообщил автор.

Многие комментаторы высказывают сочувствие пострадавшей пассажирке и желают ей скорейшего выздоровления.

На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.