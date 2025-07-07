На участке проспекта Победы с блоками снизилось число аварий

07.07.2025 | 17:30

На участке проспекта Победы от улицы Минской до Беляева, где установлены бетонные ограждения, снизилось число аварий. Об этом сообщили в ГАИ.

По статистике, за первое полугодие 2025-го здесь случилось 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. За аналогичный период 2024-го - 10 и 16 соответственно.

762 железобетонных блока типа «Нью-Джерси» установили летом 2024 года, потратив около 40 000 000 рублей. Их цель - снизить аварийность за счет разделения встречных потоков машин и предотвращения опасных маневров.

Ограждение не нравится многим горожанам, водители сомневались, что оно уменьшит число ДТП, и часто обращались к властям с просьбой убрать блоки.

Сами чиновники признали: ограждение мешает уборке проезжей части, а также требует вложения средств на нанесение разметки и установку дополнительных световозвращающих элементов.

Тем не менее на последней сессии городской думы в спорах о целесообразности нахождения блоков на проезжей части поставили точку, озвучив, что убирать их не будут.