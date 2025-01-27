В Пензе загорелся архив больницы на ул. Лермонтова

27.01.2025 | 18:25

В понедельник, 27 января, в лечебном учреждении на улице Лермонтова в Пензе случился пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:32.

Видео прибывших на вызов пожарных машин прислала в телеграм-канал PenzaInform подписчица.

Загорелась архивная документация и мебель в помещении административного здания. Огонь охватил площадь в 20 кв. метров.

«На тушение пожара привлекалось 6 единиц техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Утром 27-го числа пожар случился в здании, где ранее располагалось промышленное предприятие «МедИнж», на улице Центральной в Терновке. В помещении тлела пакля на площади 30 кв. м. Ликвидацией возгорания занимались 29 спасателей.