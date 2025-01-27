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Происшествия

В Терновке 29 пожарных тушили тлевшую паклю

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Утром в понедельник, 27 января, на улице Центральной в Терновке произошел пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 8:23.

Обсуждая ЧП в соцсетях и мессенджерах, очевидцы уточнили, что оно случилось в здании, где ранее располагалось промышленное предприятие «МедИнж».

Как пояснили в МЧС, в помещении тлела пакля на площади 30 кв. м.

«На тушение привлекалось 7 единиц техники, 29 человек личного состава», - отметили в ведомстве, добавив, что по состоянию на 12:00 пожар ликвидирован.

Накануне возгорание произошло в частном доме села Малая Сердоба, где живет мать и четверо ее детей. Женщина и ее старший сын успели выбежать. Прибывшие на место пожарные спасли остальных и потушили пламя.

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Источник — фото и видео областного ГУ МЧС РФ
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