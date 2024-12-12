Лоси на дороге: в минлесхозе предупредили о риске сбить животное

12.12.2024 | 07:53

В Пензенской области на трассе Городище - Никольск погиб молодой лось. Об этом вечером в среду, 11 декабря, сообщили в региональном минлесхозе.

Животное сбил автомобиль. Водитель должен будет возместить ущерб охотничьему фонду области - 80 000 рублей.

«С наступлением холодов дикие животные все чаще выходят на дорогу, привлеченные песко-соляной смесью. Важно соблюдать скоростной режим вблизи лесов, особенно утром и вечером, когда животные активно ищут пищу», - напомнили автомобилистам в минлесхозе.

В начале ноября в Городищенском районе в ДТП также погиб самец лося. Его сбил 43-летний водитель, сам мужчина не пострадал.

26 и 27 октября в Бессоновском районе на дорогах погибли лось и кабан.