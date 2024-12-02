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Происшествия

На ГПЗ «Лада» перевернулась после столкновения с Porsche Cayenne

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В понедельник, 2 декабря, на улице Антонова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

На ГПЗ «Лада» перевернулась после столкновения с Porsche Cayenne

По предварительным данным, в 13:30 напротив дома № 47 столкнулись «Лада-Приора» и Porsche Cayenne. Первой машиной управлял 22-летний мужчина, второй - 55-летний.

На ГПЗ «Лада» перевернулась после столкновения с Porsche Cayenne

От удара ВАЗ перевернулся, у иномарки помяло переднюю часть слева.

Водитель «Приоры» и его пассажирка, 20-летняя девушка, получили травмы, их доставили в больницу.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Источник — фото и видео группы «Сова Пенза авто»
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