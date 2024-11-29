На улице Гоголя в Пензе сбили 13-летнего школьника

29.11.2024 | 12:32

Вечером в четверг, 28 ноября, в Пензе на улице Гоголя случилось ДТП с участием 13-летнего пешехода. Мальчик попал под колеса Kia Cerato.

По предварительным данным, авария произошла в 18:40 напротив дома № 1. Школьника сбила 35-летняя женщина.

Ребенка госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.

Водителей в очередной раз просят быть внимательнее на дорогах, а пешеходов - пересекать проезжую часть, убедившись, что все автомобили остановились.