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Происшествия

На улице Гоголя в Пензе сбили 13-летнего школьника

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Вечером в четверг, 28 ноября, в Пензе на улице Гоголя случилось ДТП с участием 13-летнего пешехода. Мальчик попал под колеса Kia Cerato.

На улице Гоголя в Пензе сбили 13-летнего школьника

По предварительным данным, авария произошла в 18:40 напротив дома № 1. Школьника сбила 35-летняя женщина.

Ребенка госпитализировали с травмами.

На улице Гоголя в Пензе сбили 13-летнего школьника

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.

На улице Гоголя в Пензе сбили 13-летнего школьника

Водителей в очередной раз просят быть внимательнее на дорогах, а пешеходов - пересекать проезжую часть, убедившись, что все автомобили остановились.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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