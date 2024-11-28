В Кузнецке пожар в многоквартирном доме тушили 15 человек

28.11.2024 | 10:05

В Кузнецке спасателям пришлось выводить людей из загоревшегося многоквартирного дома.

ЧП случилось в 8:22 в среду, 27 ноября, на улице Калинина. Огонь охватил квартиру на площади 7 кв. м. Обгорели кухня и потолок в коридоре.

На тушение выезжали 15 пожарных на 4 спецмашинах. Из дома было эвакуировано 13 человек. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в 2-м Симферопольском проезде в Пензе погибла 76-летняя женщина. Загорелся ее частный дом. Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования. Извещателя, который мог бы вовремя предупредить о возгорании громким звуком, у пожилой горожанки не было.