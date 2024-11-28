Сетевое издание|18+|Четверг|28 ноя 2024|11:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке пожар в многоквартирном доме тушили 15 человек

Печать
Telegram

В Кузнецке спасателям пришлось выводить людей из загоревшегося многоквартирного дома.

ЧП случилось в 8:22 в среду, 27 ноября, на улице Калинина. Огонь охватил квартиру на площади 7 кв. м. Обгорели кухня и потолок в коридоре.

На тушение выезжали 15 пожарных на 4 спецмашинах. Из дома было эвакуировано 13 человек. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа газового оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в 2-м Симферопольском проезде в Пензе погибла 76-летняя женщина. Загорелся ее частный дом. Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования. Извещателя, который мог бы вовремя предупредить о возгорании громким звуком, у пожилой горожанки не было.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте