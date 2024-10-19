В Пензе водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

19.10.2024 | 13:35

Сотрудники управления ГАИ УМВД России по Пензенской области просят откликнуться свидетелей наезда на человека.

ДТП случилось 2 октября в 22:00 напротив дома № 11 на улице Пушанина. Водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 46-летнюю женщину. Она получила травмы, а автомобилист скрылся с места происшествия.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-04. Также можно обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее стало известно об аналогичном происшествии, случившемся в тот же день на улице Генерала Глазунова.

Там сбили 17-летнюю девушку. Ее госпитализировали, водитель объявлен в розыск.