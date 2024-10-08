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Происшествия

На М-5 у поворота на п. Монтажный сбили пожилого велосипедиста

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В понедельник, 7 октября, в ДТП на М-5 пострадал пожилой велосипедист.

По предварительным данным, авария произошла в 17:35 на участке 646 км + 500 м трассы (поворот на поселок Монтажный).

53-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на 77-летнего велосипедиста. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

В Сети появилась фотография с места аварии. На ней видно поврежденный двухколесный транспорт, лежащий на дороге, иномарку второго участника ДТП и полицейский автомобиль.

«Сотрудники проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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