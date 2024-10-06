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Происшествия

На перекрестке Суворова и Чехова в жесткое ДТП попал квадроциклист

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Ночью в субботу, 5 октября, на перекрестке улиц Суворова и Чехова произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и квадроцикла.

Кадры последствий появились в Сети. На них видно, что машина ехала по Суворова в сторону Урицкого, а квадроцикл - по Чехова в направлении Бакунина. На перекрестке участники столкнулись.

От мощного удара водитель мототранспорта слетел с сиденья, несколько раз перевернулся в воздухе, упал на асфальт и далее лежал неподвижно.

Также на кадрах запечатлено, как на помощь к пострадавшему бегут очевидцы.

О состоянии квадроциклиста не сообщается. Информация уточняется.

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