На перекрестке Суворова и Чехова в жесткое ДТП попал квадроциклист

06.10.2024 | 14:51

Ночью в субботу, 5 октября, на перекрестке улиц Суворова и Чехова произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и квадроцикла.

Кадры последствий появились в Сети. На них видно, что машина ехала по Суворова в сторону Урицкого, а квадроцикл - по Чехова в направлении Бакунина. На перекрестке участники столкнулись.

От мощного удара водитель мототранспорта слетел с сиденья, несколько раз перевернулся в воздухе, упал на асфальт и далее лежал неподвижно.

Также на кадрах запечатлено, как на помощь к пострадавшему бегут очевидцы.

О состоянии квадроциклиста не сообщается. Информация уточняется.