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Происшествия

Молодой пензенец утонул во время корпоратива в селе Армиево

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В ночь на понедельник, 16 сентября, на базе отдыха в селе Армиево Шемышейского района случилась трагедия - в пруду утонул 23-летний пензенец.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС России, молодой человек приехал на корпоратив с большой компанией и решил искупаться. Он снял кроссовки, нырнул в воду, но на поверхность не выплыл.

Тело на берег вытащили коллеги. Прибывшие медики констатировали смерть.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

По данному факту идет проверка.

В Пензенской области на воде с начала года погибли более 20 человек, из них 5 - несовершеннолетние: 27 мая в пруду между селами Никольским и Поселки утонула 14-летняя школьница; 7 июля в Кузнецке, на пруду в Сухановке, погиб 14-летний подросток;

18 июля в Бековском районе в Хопре на глазах у приятелей ушел под воду 15-летний парень; 19 июля в Лопатинском районе не стало 7-летнего мальчика, который запутался в водорослях при купании; 7 августа в Сердобском районе утонула 11-летняя девочка; 13 августа из Суры в районе ул. Ново-Черкасской в Пензе достали тело мужчины.

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