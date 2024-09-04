Полиция ищет вандалов, разрисовавших памятники на кладбище

04.09.2024 | 13:19

Злоумышленников, осквернивших могилы на кладбище в селе Грабово Бессоновского района, ищет полиция.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в УМВД России по Пензенской области.

«Первое обращение в полицию поступило вечером в пятницу, 30 августа. На данный момент 3 гражданина подали заявление о том, что могилы их родственников разрисовали краской. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, совершивших данное противоправное деяние», - рассказали в пресс-службе ведомства.

То, что случилось на минувшей неделе на грабовском погосте, повергло жителей в шок: портреты на нескольких могильных памятниках оказались раскрашены краской. Сельчане называют содеянное варварством и кощунством и требуют сурово наказать тех, кто это совершил.

В частности, многие считают, что вандалы (или их родители, в случае если «художества» выполнены несовершеннолетними) должны установить новые памятники взамен испорченных.