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Происшествия

Повезло пешеходу: момент ДТП на ул. Пушкина попал на видео

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Момент ДТП, которое случилось вечером в пятницу, 9 августа, на улице Пушкина, попал в объектив видеорегистратора.

Известно, что рядом с кинотеатром «Современник» столкнулись BMW и «Лада-Гранта». На месте аварии работали пожарные, медики, а также сотрудники Госавтоинспекции. Позже к поврежденным автомобилям прибыл эвакуатор.

Кадры с моментом аварии разместили в Сети вечером 10 августа. На них - пешеходный переход рядом с «Современником». Водитель «Лады» вместе с другими автомобилистами остановился, чтобы пропустить пересекавшего проезжую часть человека.

Когда отечественная легковушка тронулась с места, в ее левый бок на скорости внезапно врезался BMW, водитель которого пошел на обгон. Очевидец ДТП предположил, что у автомобилиста с кем-то была гонка. Его слова подтверждает то, что справа в момент аварии «Ладу» обогнал также другой водитель.

«Второй гонщик, по-моему, тоже был на BMW», - поделился мнением очевидец.

В комментариях пензенцы осудили обоих гонщиков и потребовали лишить их водительских прав. Многие отметили, что пешеходу повезло: он успел пересечь проезжую часть до того, как на зебре оказались нарушители.

«На этом переходе невозможно ходить, каждый раз переходишь и молишься, что жива осталась, а если вдруг кто-то споткнется, смерть неминуема, какие там ПДД», - высказалась горожанка.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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