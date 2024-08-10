В Пензе у «Современника» столкнулись BMW и «Лада-Гранта»

10.08.2024 | 17:35

В пятницу, 9 августа, в Пензе произошло серьезное ДТП на ул. Пушкина. По словам очевидцев, около 21:00 напротив кинотеатра «Современник» столкнулись BMW и «Лада-Гранта».

Видео и фото с места событий появились в Сети. На них заметно, что у BMW сильно разбита передняя часть.

К месту аварии подъехали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Позже к поврежденным автомобилям прибыл эвакуатор.

Один из комментаторов предположил, что столкновение могло произойти, «если «Гранта» шпарила в сторону ул. Володарского, а «бэха» исполняла разворот или поворот к «Современнику».

Фото № 4, 5 - «Сова Пенза авто».