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Происшествия

В Пензе у «Современника» столкнулись BMW и «Лада-Гранта»

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В пятницу, 9 августа, в Пензе произошло серьезное ДТП на ул. Пушкина. По словам очевидцев, около 21:00 напротив кинотеатра «Современник» столкнулись BMW и «Лада-Гранта».

В Пензе у «Современника» столкнулись BMW и «Лада-Гранта»

Видео и фото с места событий появились в Сети. На них заметно, что у BMW сильно разбита передняя часть.

В Пензе у «Современника» столкнулись BMW и «Лада-Гранта»

К месту аварии подъехали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

В Пензе у «Современника» столкнулись BMW и «Лада-Гранта»

Позже к поврежденным автомобилям прибыл эвакуатор.

Один из комментаторов предположил, что столкновение могло произойти, «если «Гранта» шпарила в сторону ул. Володарского, а «бэха» исполняла разворот или поворот к «Современнику».

Фото № 4, 5 - «Сова Пенза авто».

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Источник — видео и фото № 2, 3 «Пенза новости»
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