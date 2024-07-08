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Происшествия

В Пензе 19-летний парень не выплыл после прыжка с мостков

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В понедельник, 8 июля, в Пензенской области произошла очередная трагедия на воде. О ней рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Во второй половине дня в Пензе двое парней прыгали с мостков в Суру в месте, не оборудованном для купания.

«Один из них в какой-то момент не выплыл. Тело молодого человека 2005 года рождения достали очевидцы», - сообщили в МЧС.

За выходные, 6 и 7 июля, в Пензенской области во время купания погибли три человека. В субботу на пруду села Комаровка в Кузнецком районе утонула женщина 1977 года рождения. Она отдыхала в компании, пошла купаться и не вернулась на берег.

В воскресенье в том же районе на пруду в селе Сухановка утонул 14-летний подросток. Он переплыл пруд, а на обратном пути пошел ко дну. Когда подоспели взрослые, было уже поздно.

Утром 8 июля в Засечном в Суре нашли тело мужчины, его личность устанавливается.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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