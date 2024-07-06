Переплывала на другой берег: в пруду в Кузнецком районе погибла женщина

06.07.2024 | 20:13

В субботу, 6 июля, из водоема в Кузнецком районе достали тело погибшей женщины. О несчастном случае на воде сообщили очевидцы.

В кузнецкой группе соцсети «ВКонтакте», они написали, что трагедия случилась на Комаровском пруду. Женщина отдыхала в компании, пошла купаться и не вернулась на берег.

«В воде она лежала всего около минуты, не более», «Утонула, мои знакомые ее вытаскивали - не откачали», «Переплывала на другой берег и, наверное, захлебнулась», - рассказали кузнечане.

По словам некоторых комментаторов, женщина отправилась купаться нетрезвой.

Факт несчастного случая на воде подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Личность устанавливается», - добавили в МЧС.

С начала купального сезона это седьмое ЧП на воде, в котором погиб человек. 4 июля из водоема у плотины в селе Средняя Елюзань Городищенского района достали тело мужчины 1968 года рождения.