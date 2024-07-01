В Кузнецке на ул. Белинского случился пожар в многоквартирном доме

01.07.2024 | 09:27

В минувшие выходные в Кузнецке случился пожар в 9-этажном жилом доме на улице Белинского.

Сигнал о ЧП поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 10:14 в субботу, 29 июня. На место выезжали сотрудники 8-й пожарно-спасательной части.

Возгорание произошло на кухне квартиры, расположенной на третьем этаже. В результате помещение площадью 10 квадратных метров оказалось повреждено воздействием огня и высокой температуры.

«Пострадавших и погибших нет, 20 человек эвакуировано, 3 человека спасено», - сообщили в отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По факту пожара проводится доследственная проверка, выясняются его причины.