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Происшествия

В Кузнецке на ул. Белинского случился пожар в многоквартирном доме

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В минувшие выходные в Кузнецке случился пожар в 9-этажном жилом доме на улице Белинского.

В Кузнецке на ул. Белинского случился пожар в многоквартирном доме

Сигнал о ЧП поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 10:14 в субботу, 29 июня. На место выезжали сотрудники 8-й пожарно-спасательной части.

Возгорание произошло на кухне квартиры, расположенной на третьем этаже. В результате помещение площадью 10 квадратных метров оказалось повреждено воздействием огня и высокой температуры.

«Пострадавших и погибших нет, 20 человек эвакуировано, 3 человека спасено», - сообщили в отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По факту пожара проводится доследственная проверка, выясняются его причины.

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Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов
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