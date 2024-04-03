В Пензе автомобиль врезался в ограждение на путепроводе

Вечером вторника, 2 апреля, в Пензе случилось серьезное ДТП на путепроводе, соединяющем улицу 8 Марта и проспект Строителей, в районе ТРЦ «Коллаж».
Видео с места событий размещено в Сети.
На кадрах видно, как темный легковой автомобиль догоняет едущую впереди машину и обходит ее справа. Затем он резко сворачивает налево и врезается в ограждение. Его закручивает на проезжей части и отбрасывает на правую полосу.
Поток машин останавливается, из них выбегают люди и направляются к искореженной легковушке.
О пострадавших не сообщается.
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