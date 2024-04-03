Сетевое издание|18+|Среда|3 апр 2024|13:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе автомобиль врезался в ограждение на путепроводе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером вторника, 2 апреля, в Пензе случилось серьезное ДТП на путепроводе, соединяющем улицу 8 Марта и проспект Строителей, в районе ТРЦ «Коллаж».

Видео с места событий размещено в Сети.

На кадрах видно, как темный легковой автомобиль догоняет едущую впереди машину и обходит ее справа. Затем он резко сворачивает налево и врезается в ограждение. Его закручивает на проезжей части и отбрасывает на правую полосу.

Поток машин останавливается, из них выбегают люди и направляются к искореженной легковушке.

О пострадавших не сообщается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сарафанное радио Сова Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте