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Происшествия

В колодце теплотрассы в Пензе найден мертвым мужчина средних лет

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В среду, 27 марта, в колодце теплотрассы у дома № 27 на улице Рахманинова в Пензе был найден мертвым мужчина. Сообщение об этом поступило в полицию в 15:22.

Для того чтобы достать труп, потребовалась помощь специалистов. В 16:50 звонок был направлен в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели извлекли тело из колодца и передали представителям полиции», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform сообщили, что на вид погибшему 45-50 лет, он имеет рост 175-180 см, среднее телосложение.

«Личность мужчины устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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