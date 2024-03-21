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Происшествия

ДТП с последующим взрывом на М-5 вызвали не дефекты трассы

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В ФКУ «Поволжуправтодор» заявили, что состояние покрытия трассы М-5 не явилось причиной ДТП, случившегося в среду, 20 марта, на 624-м километре. Вечером там сгорел пустой автовоз.

ДТП с последующим взрывом на М-5 вызвали не дефекты трассы

ДТП с последующим взрывом на М-5 вызвали не дефекты трассы

Очевидец, приславший PenzaInform.ru снимки и видео с места ЧП, рассказал, что общался с водителем.

«Фура взорвалась в результате ДТП из-за пробитого колеса. Со слов водителя, 2 или 3 фуры пробили колесо. Он последний, кто пробил. У него был автовоз, ехал пустой», - уточнил автор кадров.

В ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что информация о дефектах покрытия, ставших причиной аварии, не является достоверной.

«Дорожное покрытие на данном участке находится в нормативном состоянии, дефекты отсутствуют», - подчеркнули в ведомстве, приложив в качестве доказательства свежие снимки трассы.

ДТП с последующим взрывом на М-5 вызвали не дефекты трассы

ДТП с последующим взрывом на М-5 вызвали не дефекты трассы

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