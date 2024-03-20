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Происшествия

В Пензе на трассе М-5 грузовик превратился в факел

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Вечером в среду, 20 марта, на 624-м километре трассы М-5 в Пензе загорелся грузовой автомобиль. Из-за ЧП образовалась огромная пробка.

О ЧП сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Они написали, что слышали взрыв.

«Наверное, фура взорвалась. Трасса М-5 за «Вектором». Движение перекрыто в сторону Москвы. Время 20:30», - отметили они.

На опубликованных в Сети кадрах - охваченная огнем машина. За пламенем невозможно увидеть очертания грузовика, автомобиль превратился в огромный факел.

Один из пензенцев добавил, что огонь уничтожил пустой автовоз.

«На месте работают работают подразделения специализированной пожарно-спасательной части (6 человек и 1 единица техники), возгорания после ДТП. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Источник — видео чата «Дорожная обстановка Пензы»
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