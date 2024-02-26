В Кузнецке после ДТП с учеником изучат обстановку около школы № 17

26.02.2024 | 13:36

Чиновники администрации вместе с сотрудниками ГИБДД изучат обстановку в районе школы № 17 в Кузнецке, где на прошлой неделе сбили 11-летнего мальчика. Такое поручение дал глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 26 февраля.

ДТП случилось в четверг, 22 февраля, в 14:30 на улице Строителей. Ребенка сбил 53-летний водитель ВАЗ-2121, уточнили в УГИБДД областного УМВД.

По словам Сергея Златогорского, мальчик в тяжелом состоянии, но, как докладывают врачи, угрозы жизни нет, перспективы достаточно хорошие.

В связи с произошедшим глава Кузнецка отметил, что к вопросам соблюдения правил дорожного движения в образовательных учреждениях надо обращаться постоянно. «Там если и будет какая-то вина водителя, то она очень вторична. Там прежде всего ребенок не по правилам бегал», - пояснил он.

Сотрудники администрации должны вместе с инспекторами еще раз выехать на место и посмотреть на барьерное ограждение. «Вот этот очажок около школы: если он имеет слабые места, его надо соответствующим образом оформить, чтобы не было условий даже для подобных вещей», - поручил Сергей Златогорский.

Глава города уверен, что одних разговоров и предупреждений в случае детей недостаточно. Нужно создать непреодолимые препятствия, которые не позволят им пересекать дорогу в неположенных местах.