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Происшествия

В Пензе ищут водителя, который сбил женщину на ул. Мира и уехал

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Пензенская Госавтоинспекция разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, случившейся на улице Мира 1 февраля.

Все произошло на участке дороги напротив дома № 45, считающемся среди местных жителей опасным. Там есть нерегулируемый пешеходный переход, где часто сбивают людей.

В тот злополучный день в 8:30 под автомобиль попала 55-летняя женщина. Водитель не стал уделять внимание пострадавшей и уехал.

Сотрудники ГИБДД просят свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Местные жители неоднократно просили обезопасить пешеходов на улице Мира, установив светофор, но неизменно получают отказ. Единственное, чего добились пензенцы, - монтажа в 2024 году светодиодных светильников типа «Кососвет».

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