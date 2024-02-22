В Пензе ищут водителя, который сбил женщину на ул. Мира и уехал

Пензенская Госавтоинспекция разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, случившейся на улице Мира 1 февраля.
Все произошло на участке дороги напротив дома № 45, считающемся среди местных жителей опасным. Там есть нерегулируемый пешеходный переход, где часто сбивают людей.
В тот злополучный день в 8:30 под автомобиль попала 55-летняя женщина. Водитель не стал уделять внимание пострадавшей и уехал.
Сотрудники ГИБДД просят свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
Местные жители неоднократно просили обезопасить пешеходов на улице Мира, установив светофор, но неизменно получают отказ. Единственное, чего добились пензенцы, - монтажа в 2024 году светодиодных светильников типа «Кососвет».
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