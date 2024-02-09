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Происшествия

В Пензенском районе автомобиль с трехлетним ребенком попал в ДТП

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В четверг, 8 февраля, в Пензенском районе случилось ДТП, после которого два человека попали на больничные койки. Самый юный участник аварии пострадал меньше.

По предварительным данным, в 18:40 на 22-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись автомобили ГАЗ-3110 и Audi A6. От удара иномарка слетела в кювет.

«Волгой» управлял 43-летний автолюбитель, Audi - 32-летний мужчина.

Оба водителя попали в стационар с травмами различной степени тяжести. Еще одним пострадавшим стал 3-летний мальчик, находившийся в салоне Audi A6. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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