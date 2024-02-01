В Пензе следователи разбираются в причинах гибели 38-летней горожанки

01.02.2024 | 11:28

В Пензе устанавливают причины смерти 38-летней местной жительницы. Женщина числилась пропавшей без вести с 30 января.

Пензячку разыскивали родственники, полиция, а также волонтеры отряда «Лиза Алерт». По сообщениям, горожанка пропала в районе железнодорожного вокзала.

Вечером в среду, 31-го числа, стало известно, что женщину нашли погибшей.

Как рассказала сетевому изданию старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Татьяна Махницкая, тело пензячки обнаружили днем 31 января на улице Октябрьской в областном центре.

Для установления точной причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.