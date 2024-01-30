В Пензе пропала 38-летняя Татьяна Евстифеева

30.01.2024 | 22:30

В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 38-летнюю местную жительницу Татьяну Игоревну Евстифееву (Кузнецову). С 30 января о ее местонахождении ничего неизвестно.

Ориентировки на женщину распространили члены регионального отделения поискового движения «Лиза Алерт».

Рост пропавшей 167 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, до плеч, глаза карие.

На ней были черное пальто до колен, шапка, серый шарф и черные сапоги. С собой - темная сумка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.