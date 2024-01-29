В Заречном погиб водитель иномарки, врезавшейся в дерево

29.01.2024 | 10:07

В субботу, 27 января, в Заречном случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 10:00 у дома № 1 на проспекте Мира водитель автомобиля Honda CR-V врезался в дерево.

«В результате аварии он скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Мужчине был 61 год.

10 ноября на проспекте Мира в Заречном случилось необычное ДТП: автомобиль врезался сначала в дерево, а затем в храм Иоанна Предтечи. Никто из людей тогда не пострадал.