В Заречном автомобиль снес дерево и врезался в храм

10.11.2023 | 15:04

В пятницу, 10 ноября, на проспекте Мира в Заречном случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий. Судя по записи, выложенной в Сеть, участник ДТП - легковой автомобиль - снес березу и оказался прямо у стен храма Иоанна Предтечи.

«В храм врезалась машина», - сообщила женщина, проезжавшая мимо и снявшая видео на камеру телефона.

Какой ущерб нанесен деревянному культовому сооружению, точно не известно, ясно лишь, что оказались сломаны перила.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области предварительно сообщили, что никто из людей в аварии не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.