Пензенские инспекторы ДПС спасли людей из горящего дома

03.01.2024 | 12:08

Подробности спасения людей при пожаре, случившемся во вторник, 2 января, в доме № 27а на улице Чаадаева в Пензе, рассказали в полиции.

Пожар начался ранним утром. Густой дым заметили во время несения службы инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Олег Егунов и лейтенант полиции Артем Оводов. Они поспешили на помощь жильцам.

Олег Егунов, осмотрев здание, понял, что сильное задымление исходит из-под крыши. Он стал стучать и звонить в двери, чтобы разбудить жителей. Через некоторое время ему это удалось.

В это время Артем Оводов вызвал сотрудников оперативно-спасательных служб и регулировал дорожное движение, чтобы спецтранспорт мог свободно проехать к горящему дому.

До приезда оперативных служб автоинспекторы эвакуировали пять человек. Людей посадили в служебные автомобили, чтобы они не замерзли.

На тушение огня прибыли 35 пожарных на 8 спецмашинах. У дома выгорело внутри 200 кв. м, пламя уничтожило крышу.

«Благодаря оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы удалось избежать человеческих жертв. Причина пожара устанавливается», - добавили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.