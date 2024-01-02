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Происшествия

На улице Чаадаева в Пензе случился пожар в 3-квартирном доме

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Рано утром во вторник, 2 января, в Пензе случился пожар на улице Чаадаева. Загорелся трехквартирный деревянный дом.

Сообщение о ЧП поступило в 3:56, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение выезжали 35 пожарных на 8 спецмашинах. У дома выгорело внутри 200 кв. м, также огонь уничтожил крышу.

«Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - добавили в ГУ МЧС.

В первые минуты 2024 года загорелся частный дом на улице Пушкина. Обошлось без пострадавших. А в Мокшанском районе за час до Нового года случился смертельный пожар. В селе Алексеевка сгорел дом, погиб его 48-летний хозяин.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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