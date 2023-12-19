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Происшествия

В с. Старое Славкино пассажир выпал из трактора и погиб под колесами

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В селе Старое Славкино Малосердобинского района выясняют обстоятельства гибели 33-летнего местного жителя. ЧП случилось в ночь с 16 на 17 декабря.

Как стало известно, мужчина ехал на тракторе-снегоуборщике в качестве пассажира, но в какой-то момент выпал из кабины и оказался под колесами, где получил смертельные травмы.

По факту смерти человека организовали доследственную проверку.

«По результатам ее проведения будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

5 февраля 2022 года на улице Лермонтова в Пензе также случилось ЧП с трактором: на территории перинатального центра машина упала с эстакады при движении задним ходом. Сотрудник частного охранного предприятия, мужчина 1970 года рождения, находившийся в кабине в качестве пассажира, погиб.

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Источник — фото областного СУ СКР
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